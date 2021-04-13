Звонил Байден: Кремль уточнил детали беседы президентов

Пресс-служба Кремля опубликовала детали телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Отмечается, что звонок состоялся по инициативе США.

Главы государств обсудили текущее состояние российско-американских отношений. Байден подтвердил приглашение Путину принять участие в Климатическом саммите, который состоится с 22 по 23 апреля в режиме видеоконференции.

Лидеры стран обменялись мнениями по внутриукраинскому кризису. Владимир Путин в разговоре изложил базирующиеся на минском "Комплексе мер" подходы к политическому урегулированию.

Президенты также выразили готовность продолжать диалог по важнейшим направлениям, чтобы это соответствовало интересам не только Москвы и Вашингтона, но и всего мирового сообщества. Джо Байден указал на заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке, налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по острым вопросам. В частности, речь идет об обеспечении стратегической стабильности, контроле над вооружениями, иранской ядерной программе, ситуации в Афганистане, а также глобальном изменении климата.

О проведенном телефонном разговоре изначально сообщили в Белом доме. Пресс-служба резиденции американского лидера сообщила о том, что Байден предложил Путину встретиться на территории третьей страны.