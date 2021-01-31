Инициатива о разговоре Путина и Байдена исходила от России

Российская сторона вышла с инициативой о телефонном разговоре между лидерами РФ и США через несколько дней после инаугурации Джо Байдена, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

С момента предложения о разговоре до самого телефонного звонка прошло несколько дней, и это нормальная практика, подчеркнул представитель Кремля.

"Существует стандартная дипломатическая практика, когда формулируется предложение о проведении разговора, заявляется о темах, которые планируется поднять, в общем, без деталей. И затем ожидается ответ противоположной стороны", – пояснил он, отвечая на вопрос ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина о том, тяжело ли было согласовать разговор.