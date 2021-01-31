Песков объяснил, что означает откровенность разговора Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "России 1" пояснил, в чем заключалась откровенность разговора Владимира Путина и Джо Байдена – ранее пресс-служба российского лидера назвала этот разговор деловым и откровенным.

Откровенность, по словам Пескова, заключалась в том, что "стороны четко констатировали наличие очень глубоких разногласий". Однако при этом согласились, что "наличие этих разногласий не должно подразумевать отсутствие диалога". Наоборот – разногласия требуют "достаточно интенсивного диалога", отметил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, была ли в этом разговоре доброжелательность, Песков сказал: "Была деловитость и прагматичность".