Песков: у Путина и Байдена серьезные разногласия по Донбассу

Разногласия Москвы и Вашингтона по Донбассу остаются серьезными, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после первого телефонного разговора между новым президентом США Джо Байденом и его российским коллегой. Разговор Путина и Байдена прошел 26 января 2021 года.

Стороны даже использовали разные слова для обозначения конфликта в Донбассе, отметил Дмитрий Песков. И эти фразы подчеркивают суть разных позиций сторон, добавил пресс-секретарь главы российского государства. Со стороны Москвы использовалось сочетание "внутриукраинский конфликт", когда Вашингтон настаивал на "российской агрессии". Вместе с тем, обе стороны выразили понимание важности обсуждения разногласий и готовность продолжить диалог, сообщает "Интерфакс".

При этом о возобновлении встреч спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкер и спецпредставителя российского президента Владислава Суркова не обсуждалась.

"В детали не вдавались", – прокомментировал эту ситуацию Дмитрий Песков.

При этом Песков пока не видит условий для перезагрузки отношений России и США. По его мнению, вполне достаточно на этом этапе, что стороны решили без дополнительных условий на 5 лет продлить действие важнейшего договора – СНВ-3, обеспечивающего стабильность в мире.

При этом Дмитрий Песков отметил, что камней в отношениях России с США еще довольно много.