В Кремле указали на "концептуальное разногласие" России и США

Формулировка "российская агрессия", прозвучавшая в разговоре президентов Владимира Путина и Джо Байдена, касательно конфликта в Донбассе, – одно из концептуальных разногласий в отношениях России и США. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в интервью телеканалу "Россия 1".

"Российская агрессия против Украины" – это позиция США, с которой Россия категорически не согласна, подчеркнул он, отвечая на вопрос Павла Зарубина, ведущего программы "Москва. Кремль. Путин".

"Это одно из концептуальных разногласий, которые на повестке дня наших отношений", – пояснил представитель Кремля.

Песков добавил, что по этому разногласию российская сторона и президент Путин "будут неустанно и последовательно доводить нашу убежденную позицию до собеседника".