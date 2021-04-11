Кремль: американские заявления противоречат реальности

Вашингтон скуп на адекватные и объективные оценки в отношении России, но в Москве "к этому привыкли". Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Речь, к примеру, о заявлениях Вашингтона на официальном и достаточно высоком уровне по поводу скопления российских сил у границы с Украиной и гибели украинских военных. По словам Пескова, это зачастую "совсем субъективные оценки, которые противоречат реальному положению дел".