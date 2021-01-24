Россия рассчитывает наладить диалог с новой американской администрацией

Россия последовательно выступает за добрые отношения с США и рассчитывает, что удастся наладить диалог с новой американской администрацией. Об этом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в эфире "России 1".

"Российская Федерация последовательно и традиционно выступает за добрые отношения. Не на словах, а на деле мы говорим о том, что мы готовы считать американцев нашими партнерами, они не готовы. Но здесь насильно мил не будешь", – отметил он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Новая администрация, сказал Песков, "это старые, хорошо известные люди". "Что касается заявлений, слово "партнер", наверное, к нам неприменимо со стороны Вашингтона и, конечно, они нас воспринимают по-прежнему, скорее, как противников", – уточнил представитель Кремля.

Поэтому диалог будет из тех, где "в большей степени придется констатировать несогласие". "Но в то же время диалог — это всегда возможность найти какие-то рациональные зерна, найти те самые маленькие участки, где наши отношения соприкасаются", – пояснил Песков.

Если текущая администрация США будет готова к такому подходу, президент России ответит взаимностью, уверил пресс-секретарь российского лидера.