Песков: от США не стоит ждать трансформации по чувствительным вопросам

Даже после достигнутой договоренности по СНВ-3 не стоит рассчитывать на "трансформацию" американской позиции по другим вопросам. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу "Россия 1".

"Совершенно необязательно", – сказал он, отвечая на вопрос ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина о том, следует ли ожидать появления рационального зерна в отношениях с США и по другим вопросам.

На это можно надеяться, добавил Песков, но следует "трезво отдавать себе отчет в том, что вряд ли стоит ожидать какой-то трансформации американской позиции по наиболее чувствительным вопросам".