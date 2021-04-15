Песков: санкции не будут способствовать встрече Байдена и Путина

Обсуждаемые новые американские антироссийские санкции никоим образом не будут способствовать встрече президентов России и США на высшем уровне, считает пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Но помешает ли это или нет саммиту, но это будет решение президентов, добавил он. Байден, добавил Песков, сделал предложение о встрече. Теперь решение предстоит принимать Владимиру Путину.

По словам пресс-секретаря российского президента, встречу президентов России и Соединенных Штатов невозможно организовать в ближайшие недели. Это слишком краткие сроки.

"Вопрос по-прежнему находится в стадии анализа. Это первое", – рассказал Песков по телефону телеканалу "Россия 24".

Вопрос участия российской стороны в Климатическом саммите также находится в стадии обсуждения, продолжил Дмитрий Песков. И это второе.

Ранее появились сообщения о том, что 15 апреля администрация Джо Байдена собирается принять новые ограничения против российских физических и юридических лиц. Якобы это ответ на взлом SolarWinds и попытки вмешательства в американские выборы.

По предварительным данным, новые антироссийские санкции будут касаться российского суверенного долга. Белый дом также планирует очередную высылку российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка, а также санкции против 10 физических и 20 юридических лиц. Вашингтон готов к единственному послаблению – российские дипломаты должны будут покинуть Соединенные Штаты не за 72 часа, а за 30 суток. Также Вашингтон настаивает, чтобы солидарные с ним антироссийские акции провели и его союзники.

Москва уже предупредила Энтони Блинкена, что введение новых санкций против России повлечет жесткий российский ответ.