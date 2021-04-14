Кремль: Россия без спешки отреагирует на предложение Байдена провести саммит

Торопиться не надо: спешить с ответом на предложение президента США Джо Байдена о проведении российско-американского саммита Москва не будет. Очень важно, чтобы инициативы и слова про необходимость диалога коррелировались с реальными делами, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Предложение Байдена о встрече с Путиным было новым, отметил при этом Песков. И оно будет тщательно прорабатываться, заверил помощник главы российского государства. Кроме того, Дмитрий Песков подтвердил, что во время телефонного разговора Путина и Байдена, который прошел 13 апреля по инициативе американской стороны, затрагивалась тематика обострения украинского вопроса, сообщает "Интерфакс". Путин пояснил, что подходы к политическому урегулированию на Украине базируются на Минских соглашениях.

В телефонном разговоре Джо Байден предложил Путину встретиться в ближайшие месяцы в третьей стране. Байден заявил в разговоре, что заинтересован в нормализации двусторонних отношений и обеспечении стратегической стабильности.

Дмитрий Песков добавил к этому, что звонок Байдена не был неожиданным для Путина.

"Логика говорит все-таки в пользу необходимости продолжения диалога на высшем уровне", – отметил Песков.

При этом место и время проведения встречи президентов США и России будет дополнительно согласовываться по дипломатическим каналам. Москва также предупредила американского посла, что Россия жестко отреагирует на новые антироссийские санкции, если они будут введены.