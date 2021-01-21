Посол РФ в США: мы нацелены на конструктив

Российская сторона нацелена на выстраивание конструктивных отношений с администрацией 46-го президента США Джозефа Байдена. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Мы работаем штатно. Мы готовы к работе с новой администрацией ", – сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Антонов сообщил, что по состоянию на сегодняшний день у посольства РФ в Вашингтоне контактов с администрацией Байдена пока не было.

Несмотря на все сложности в двухсторонних отношениях, посольство предпринимает попытки убедить американских коллег, тех, с которыми возможно об этом говорить, что у Москвы конструктивная программа действий на российско-американском направлении.

В числе предложений, которые российская сторона положила на стол переговоров, Антонов назвал проведение саммита "пятерки" Совета Безопасности ООН, возобновление диалога по стратегической стабильности, противодействие терроризму, взаимодействие в мирном освоении космоса и борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

"Но когда я с американцами говорил в Госдепе и Совете национальной безопасности, на все эти предложения они молчали", – сказал посол.

По его словам, у России и США накопилось огромное количество проблем, начиная с вопросов собственности и заканчивая проблемой нахождения в американских тюрьмах более ста россиян, за освобождение которых бьются российские дипломаты.

Антонов призвал американцев договариваться. "Без разговора ничего не получится, если мы будем только использовать средства массовой информации", – указал российский посол.