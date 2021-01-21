Антонов: начинается новая глава в развитии отношений США и России

У России есть конкретная программа развития отношений с новой администрацией Белого дома. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов, который присутствовал на церемонии инаугурации президента Джо Байдена. Также в интервью ВГТРК дипломат затронул темы продления договора СНВ, пандемии коронавируса, борьбы с терроризмом, проблемы Арктики.

- Только что вернулся с инаугурации, буквально одна минута. Внимательно слушал выступление Байдена. Искал, естественно, что-либо в отношении внешней политики, в первую очередь – в отношении России.

Вы знаете, хочется верить, что с сегодняшнего дня начинается новая глава – новая глава в развитии Соединенных Штатов Америки. И, конечно же, сегодня мне хочется сказать, что начинается новая глава в развитии российско-американских отношений. По крайней мере, мы неоднократно об этом говорили.

Мы знаем коллег, которые приходят в различные ведомства, в разведку, в министерство обороны, в Госдепартамент. Вчера провели целый день около телевизоров, слушали номинантов и кандидатов. Нас просто завалили информацией, различного рода подходами. Не могу вам сказать, что много позитивного мы нашли в выступлениях кандидатов на высокие посты в администрации Соединенных Штатов Америки.

Наверное, политика будет нам понятна и предсказуема. Мне все-таки хотелось бы сказать: давайте немного подождем. Потому что одно дело – обещания, одно дело – выступления на публику, а другое дело – это реальные проблемы, реальная работа, которой предстоит заниматься администрации уже с сегодняшнего дня.

Что касается нас – у нас есть конкретная программа действий. У нас есть конкретная программа развития отношений с Соединенными Штатами Америки. Мы с коллегами в посольстве, с коллегами из Москвы внимательно проанализировали, что было сделано, что не получилось и что нам надо сделать.

Нельзя сказать о том, что наша позиция такая реактивная что ли. Нам американцы что-то говорят – и мы готовы на что-то пойти. Это часто было в репортажах различных телеканалов, в основном западных. Это не так. У нас программа позитивная, энергичная, наступательная. Но мы неоднократно говорили о том, что в развитии отношений с Соединенными Штатами Америки мы заинтересованы в той же степени, как заинтересованы они. Соединенные Штаты Америки – это постоянный член Совета безопасности. Мы таковыми являемся. И, конечно же, от того, как развиваются российско-американские отношения, будет штормить или, наоборот, будет тихая погода в международных отношениях.

Внимательно слушая вчера Блинкина, внимательно слушая вчера номинанта на пост министра обороны, конечно же, мы обратили внимание на возможность продления договора СНВ. Мне кажется, что проблемы стратегической стабильности, возможного развития диалога на этой основе могут послужить основой для того, чтобы накапливать частички доверия, частички взаимопонимания и с тем, чтобы расширить границы этого небольшого, что у нас будет (хочется верить в это), на другие сферы взаимодействия.

Конечно же, нельзя сегодня говорить только о том, что российско-американские отношения касаются лишь, допустим, продления договора по СНВ при всей значимости и важности, разумеется, этого шага. Я не хочу, чтобы мне потом говорили, что я принижаю значение договора. Это очень важно, очень нужно.

Но есть ведь очень много других сфер. Ну, посмотрите. Первое – это пандемия коронавируса COVID-19. Я считаю, что здесь не должно быть никакой конкуренции, а здесь должно быть взаимодействие, должно быть сотрудничество между врачами, учеными двух стран. Надо же просто делом показывать, какая вакцина лучше, а не стараться развернуть критику, как это происходит в отношении, допустим, российской вакцины здесь.

Есть проблема Арктики. Мы живем вместе там, мы соседи. У нас есть очень много, что можно было сделать для того, чтобы там было хорошо, приятно жить всем, в первую очередь – людям, которые там живут, прежде всего, с тем, чтобы не делать Арктику ареной противостояния. У нас есть космос. Это общее, что у нас есть. У нас есть великолепный опыт космического взаимодействия. И я думаю, что его надо продолжать. Я думаю, что может развиться наше взаимодействие в климатической области.

Я просто хочу сказать, что мы сейчас будем ждать, когда конкретные люди придут в офисы, в министерства. По крайней мере, наша команда нацелена на то, чтобы встречаться с командой Байдена, разговаривать о конкретных делах, отбрасывая какие-либо пропагандистские штампы, именно думая о том, что надо сделать для того, чтобы международная безопасность стала лучше. И чтобы нам было бы легче решать общие вызовы. Одним из главных вызовов является, конечно же, борьба с терроризмом. Мы далеко еще от того момента, когда можно было бы сказать, что эту проблему мы решили.