Байден произвел первые назначения

В США проходит инаугурация президента Джо Байдена. Он уже произвел первые назначения на своем посту.

Байден назначил глав госдепартамента, министерства юстиции и министерства финансов. Это, соответственно, Дэн Смит, Монти Уилкинсон и Энди Бокол.

Эти назначения – временные, уточняет Reuters. На эти посты будут затем утверждены выдвиженцы Байдена: на пост госсекретаря выдвинут Энтони Блинкен, на пост министра юстиции – Меррик Гарланд, на пост министра финансов – Джанет Йеллен.

Ранее сообщалось о довольно скандальном назначении: Байден представил своего кандидата в помощники министра здравоохранения. И это – трансгендер, Рэйчел Левин, педиатр из Пенсильвании. Он урожденный мужчина, однако считает себя женщиной.

В настоящее время кортеж нового президента движется к Белому дому. Обстановка спокойная. Байден приветствует американцев и принимает от них поздравления.