ВОЗ, Псаки, стена и соглашение по климату: с чего начал Байден

В США официально вступил в должность президент-демократ Джо Байден. И первым делом отменил ряд указов своего предшественника Дональда Трампа. В частности, заявил, что Соединенные Штаты возвращаются во Всемирную организацию здравоохранения и прекращают строительство стены на границе с Мексикой. Как прошла инаугурация?

По главной улице с оркестром кортеж нового президента США двигался к Белому дому. Вдоль дороги – заборы, а из зрителей – только солдаты. Так что телохранители вокруг машины, скорее, для эффектной телевизионной картинки. Красиво смотрится и номер "46" на лимузине 46-го президента страны.

Последние метры до резиденции Байдены идут пешком. Путь политика к главному посту в стране получился длиною в жизнь. Он смог занять его лишь с третьей попытки. На правах хозяина порог Белого дома Джозеф Байден переступает и в статусе самого пожилого президента в истории США. В 78 лет занимает Овальный кабинет.

"Нет времени на то, чтобы тратить его впустую. Немедленно приступаем к работе. И первый указ, который я подпишу, касается ковида. Он требует, чтобы там, где у меня есть полномочия, люди носили маски и соблюдали социальную дистанцию, то есть на территории федеральных объектов", – одно из первых заявлений Байдена на посту президента.

В стопке папок и указ о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), и в Парижское соглашение по климату. До того, как камеры пустили в кабинет, Байден в верхнем ящике стола нашел записку, которую ему оставил Трамп.

Президент написал очень благородное письмо. И поскольку оно личное, я не буду говорить об этом, пока не переговорю с ним. Но оно было великодушным.

В свой первый рабочий день 46-й президент США успел провести смотр войск и съездить на Арлингтонское кладбище. Джозеф Байден вместе с предшественниками – Бушем-младшим, Клинтоном и Обамой – возложил венки к могиле Неизвестного солдата.

Новый президент и администрация новая. Сразу тысячу человек из своей команды Байден привел к присяге. По видеосвязи торжественно клялись служить народу Соединенных Штатов. На государственную службу вернулись те, кого помнят по призыву времен Обамы.

Джен Псаки, которую многие помнят по брифингам Госдепартамента, теперь пресс-секретарь Белого дома. Видимо, по привычке, журналисты спрашивают ее о первых контактах Байдена с иностранными лидерами.

Его первый звонок иностранному лидеру будет в пятницу. Это переговоры с премьер-министром Канады Трюдо. У меня нет информации о его планах относительно звонка президенту Путину.

Среди немногочисленных гостей, приглашенных на инаугурацию Джозефа Байдена, был посол России в США Анатолий Антонов. В эксклюзивном интервью "Вестям" дипломат рассказал о перспективах двусторонних отношений после прихода новой американской администрации.

У нас есть конкретная программа развития отношений с Соединенными Штатами Америки. Мы с коллегами в посольстве, с коллегами из Москвы внимательно проанализировали, что было сделано, что не получилось, и что нам надо сделать. У нас программа позитивная, программа энергичная, наступательная. Мы неоднократно говорили о том, что в развитии отношений с США мы заинтересованы в той же степени, как заинтересованы они.

Кандидатуру директора национальной разведки в новую администрацию Сенат, к слову, утвердил самой первой. Возглавила службу Эврил Хейнс.

Исторический день Вашингтон провожал салютом.

Залпы отгремели, администрация приступила к работе, но лабиринты заборов и солдаты с автоматами с улиц Вашингтона не исчезли. 25-тысячный контингент национальной гвардии в столице США останется как минимум до конца недели. Не уберут и ограждения. Повышенные меры безопасности сохранятся до тех пор, пока секретная служба не решит, что нет угрозы безопасности для новой американской власти.