Джозеф Байден вступил в должность президента США

Джозеф Байден официально вступил в должность президента США. Он принес присягу на верность Конституции и стране.

Байден перед многочисленной публикой, под прицелами камер торжественно поклялся честно исполнять обязанности президента США. Он пообещал приложить все усилия для защиты и поддержки Конституции страны. "Да поможет мне Бог", — заявил Джозеф, положив левую руку на Библию.

Джозеф Байден стал 46-м президентом США. Он самый пожилой глава государства, ведь ему в настоящее время 78 лет.

В своей речи Байден назвал дату своей инаугурации днем Америки и демократии, истории и надежды, обновления и решимости.

Выборы президента США состоялись в ноябре 2020 года. Бывший глава государства Дональд Трамп пытался оспорить результаты голосования, но его попытки оказались безуспешными. В среду, 20 января, он в последний раз покинул пределы Белого дома в качестве президента. Также Трамп отказался присутствовать на инаугурации Байдена.

Официально вступила в должность вице-президента страны и Камала Харрис.

На торжественной церемонии выступили Леди Гага, исполнившая гимн США, а также Дженифер Лопес.