Камала Харрис вступила в должность вице-президента США

Камала Харрис официально вступила в должность 49-го вице-президента США. Политик принесла присягу на верность Конституции и стране.

Харрис на ступенях Капитолия поклялась, что будет поддерживать и защищать Основной закон США от врагов как внешних, так и внутренних. Также Камала пообещала добросовестно исполнять свои обязательства, попросив помощи у Бога. При этом она держала левую руку на Библии.

Бывший глава США Дональд Трамп отказался присутствовать на инаугурации. Вместо него участие в торжественной церемонии принял бывший вице-президент Майк Пенс.