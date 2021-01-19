США готовятся к смене власти, как к апокалипсису

В США завершаются приготовления к инаугурации Джо Байдена. ФБР уже предупредило о возможных провокациях со стороны ультраправых активистов: якобы они планируют проникнуть на церемонию под видом военнослужащих Нацгвардии. А Дональд Трамп тем временем подготовил для американцев прощальное видео. Правда, пока не опубликовал.

Официально он покинет свой пост лишь через сутки, но несмотря на это, уже сейчас указы 45-го президента США, кажется, не имеют силы. Не успел офис Трампа опубликовать документ, снимающий ограничения на въезд в Штаты из 26 стран, как офис президента избранного, 46-го, поспешил это решение заблокировать.

Блокировать Трампа и все, что с ним связано, нынче сродни новой национальной идее США. CNN критикуют его внешнюю политику, мол, "после себя в Европе оставил смрадный шлейф", The New York Times недовольны внутренней – якобы места в списках помилованных продавались приближенными Трампа при полном его согласии.

Сам Трамп, лишенный "Твиттера", уже шестые сутки подряд не появляется на публике. Пока транспортные компании доставляют последние грузы из Белого дома в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго, куда он отправится уже завтра вечером, вместо него к нации обращается супруга Меланья:

"Мои дорогие американцы, для меня было величайшей честью служить вам в качестве первой леди США. В разгар пандемии коронавируса я благодарю всех медработников и всех, кто спасает жизни. Каждая жизнь бесценна. Пожалуйста, будьте осторожны! Особенно в выборе вакцины, которых сейчас множество. И еще: страстно защищайте то, что для вас важно. Но помните, что насилие никогда не будет оправдано".

И вряд ли будет прощено. Количество задержанных по делу о штурме Капитолия растет также, как и ограждения вокруг Белого дома. Туда не пройти и не проехать. К уже находящимся в Вашингтоне 25 тысячам нацгвардейцам решили добавить еще 750. Среди них есть специалисты по химическому, ядерному, биологическому и радиоэлектронному оружию.

Президентство Байдена столица встречает, словно апокалипсис. Репетиция инаугурации срывается уже два дня подряд. На этот раз виной стал обогреватель на пропане, сгоревший недалеко от Капитолия. Впрочем, видимо на саму инаугурацию это никак не повлияет. Будущую речь Байдена, заранее, считай авансом, демократические СМИ называют исторической. А самого Байдена сравнивают без малого с Рузвельтом, пророча Джо побороть Великую депрессию XXI века.

"Мы с нетерпением ждем инаугурации. Мы готовы к работе, – заявила Камала Харрис. – Джо Байден уже говорил, как много нам предстоит сделать. Мы должны наладить процесс вакцинации и помочь тем, кто из-за пандемии потерял работу. Я очень жду, когда же меня приведут к присяге. На посту вице-президента я буду ходить с гордо поднятой головой".

Уйти с гордо поднятой головой пытается и Трамп. Так и не признав победу Байдена, он отказался присутствовать на его инаугурации. Вместо этого рано утром в среду он проведет прощальную церемонию на военном аэродроме в Мэрилэнде, а затем, в последний раз воспользовавшись бортом номер 1, отправится в свою резиденцию во Флориде.