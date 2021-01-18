Огонь под мостом приняли за пожар в Капитолии США

Агентство Reuters, опираясь на сообщения в социальных сетях, распространило сообщение об угрозе безопасности в Капитолии Вашингтона и возможном пожаре.

Вскоре очевидцы опубликовали видео источника дыма возле здания Конгресса: выяснилось, что под мостом неподалеку, где собираются бездомные, горел мусор.

Демократы по-прежнему опасаются беспорядков, которые могут произойти до инаугурации Джо Байдена. Полицейские и солдаты Национальной гвардии дежурят, оцепив Капитолийский холм, силовики патрулируют Вашингтон и проверяют всех подозрительных лиц.