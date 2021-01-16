Администрация Facebook встала на оборону Вашингтона

Администрация "Фейсбука" встала на оборону Вашингтона. В преддверии инаугурации Джо Байдена соцсеть заблокировала возможность создавать на своей площадке приглашения на мероприятия в центре столицы и зазывать на них пользователей. Запрет будет действовать до самой инаугурации. Какие еще меры принимают в Вашингтоне, чтобы не допустить беспорядков?

С момента штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа прошло 10 дней, и всё это время американских должностных лиц, похоже, терзают два вопроса – как не допустить новых беспорядков во время инаугурации Джо Байдена и как вообще такое могло произойти. Меры безопасности усиливают каждый день. Сегодня Капитолийский холм выглядит как военный лагерь. К зданию американского парламента нельзя подойти ближе, чем на километр – территория огорожена, всюду солдаты Национальной гвардии. Но власти уверены, что этого все еще недостаточно. Ко дню инаугурации в Вашингтон перебросят 25 тысяч военнослужащих.

"Объединенные контртеррористические группы ФБР во всех 50 штатах работают по 24 часа в сутки, чтобы замечать каждую зацепку, каждую реальную угрозу и устранять ее. Этот подход сейчас разделяет всё правительство. Что касается специфики обеспечения безопасности инаугурации, мы уверены, что такой надежный и укрепленный периметр, а также огромное количество сил в районе Капитолия позволят нам оперативно перебрасывать людей обратно в столицы своих штатов или в другие части Вашингтона", – заверил Мэтью Миллер, ответственный специальный агент Вашингтонского полевого офиса Секретной службы США.

В поисках ответа на второй вопрос – "Кто виноват?" – рвения не меньше. Участников штурма задерживают и допрашивают по всей стране. Уже открыто больше сотни уголовных дел и в ближайшие дни их число может вырасти в три раза. Следствие не соглашается на сделки даже с теми, кто пришел сдаваться по своей воле. В СМИ появилась информация, что американские федеральные прокуроры подозревают демонстрантов в намерении "схватить и убить выборных должностных лиц". Правда, прямых доказательств этому пока нет.

Виновных ищут повсюду. Несколько американских министерств, в том числе министерства внутренних дел, обороны и юстиции объявили о начале проверок. Чиновники пытаются выяснить, чем занимались сотрудники этих ведомств во время беспорядков в Капитолии.

Тень подозрений упала и на самих конгрессменов. Некоторые демократы в Палате представителей утверждают: их коллеги-законодатели незадолго до беспорядков водили "на разведку" тех, кто потом штурмовал Капитолий.

Спикер нижней палаты заявила, что если такие эпизоды будут доказаны, простым порицанием дело не ограничится.

"Мы должны узнать правду, и если в действительности выяснится, что члены Конгресса были сообщниками при этом мятеже, если они помогали в совершении этого преступления, то тогда должны быть предприняты действия и за пределами Конгресса. Я говорю о привлечении виновных к суду", – пригрозила Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей.

Похоже, единственный, кто хочет остаться в стороне от расследований и подготовки к новым беспорядкам – это Дональд Трамп. Агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к действующему президенту, сообщает, что Трамп планирует покинуть Вашингтон утром 20 января, не дожидаясь инаугурации Байдена и отправиться в свою резиденцию во Флориде. Если это действительно так, Трамп станет четвертым в истории США президентом, который не будет присутствовать на инаугурации своего сменщика.