Круговая оборона Капитолия: репортаж из американской столицы

Перед инаугурацией Байдена в американскую столицу ввели войска, застроили все трехметровыми заборами и фанерой заколотили витрины. Репортаж о "мирном" транзите власти в условиях, когда уходящий президент США так и не признал выборы честными и, строго говоря, отказался ее на этих условиях передавать.

Штурмовавшие Капитолий обещали устроить марши на Вашингтон и в день инаугурации, и в эти выходные. Город к визиту незваных гостей подготовился – солдаты буквально на каждом шагу. Военные грузовики, бетонные блоки и трехметровые заборы. Секретная служба выпустила путеводитель по Вашингтону. На 20 страницах – список перекрытых улиц. Силовики официально разделили город на "красную" и "зеленую" зоны. Так американские солдаты еще недавно делили районы Багдада. Теперь – Вашингтон. В столицу переброшены подразделения с боевым опытом в Ираке, Сирии, Афганистане. Капитолий становится одной большой военной базой. Сюда стягиваются все новые и новые подразделения из самых разных штатов.

Если присмотреться к нашивкам на форме, становится понятно, что стянута в Вашингтон не только национальная гвардия. Здесь военная полиция и военный спецназ. Есть подразделения для защиты от химического, биологического, радиоактивного поражения. И все вооружены до зубов.

Центр города окрасился в цвета хаки. Так выглядит круговая оборона вокруг Капитолия. Насколько далеко готовы солдаты зайти, выполняя приказ на свой земле, – вопрос не праздный. Оружие на Капитолийский холм подвозят грузовиками. Автоматы выдают под роспись.

25 тысяч солдат будут обеспечивать инаугурацию Джо Байдена – это не просто больше, чем у кого-то из предшественников. Контингент, который американцы перебросили в Вашингтон, численно превосходит их же войска в Ираке и Афганистане в 5 раз.

Культурную программу, расквартированным в Капитолии солдатам, обеспечили. На пиццу и спальные мешки им сбрасываются простые американцы. Зрителей растрогали кадры военных, для которых, кроме голых мраморных полов Конгресса, не нашли места для сна.

Эти коридоры такое уже проходили – в гражданскую в XIX веке здесь тоже было полно военных.

"Спасибо вам всем за то, что выступили на защиту своей страны. Спасибо, что обеспечиваете ее безопасность", – заявил вице-президент США Майк Пенс.

Вице-президент проводит смотр войск. Как защищен Капитолийский холм, Майку Пенсу интересно. Ему в среду здесь быть. Он в отличие от Трампа идет на инаугурацию Байдена. Сам уходящий президент утром в день церемонии собирается из Белого дома улететь в свой дом во Флориде. Либеральные медиа спекулируют, что Трамп просто так уходить не собирается. Фотографы сняли документ в руках у крупного спонсора Республиканской партии, который на днях заходил в Овальный кабинет.

Ядерный чемоданчик, по сообщениям из Пентагона, Трамп не собирается передавать Байдену. У избранного президента будет свой ключ к ядерной кнопке, цифровой ключ президента уходящего обнулят ровно в полдень в среду, когда 46-й хозяин Белого Дома примет присягу. Его нынешние сотрудники пакуют вещи. Кто-то вывозит бейсбольную биту, кто-то – газеты. Вот сотрудник несет бюст Линкольна, а так в машину перемещается чучело фазана. Несунов корреспондент СNN пристыдил: "Люди должны знать, что такие вещи, которые есть в Белом доме, нельзя выносить. Это не сувениры, которые вы можете забрать к себе домой".

Сторонники просят Трампа напоследок помиловать тех, кого задержали за штурм Капитолия. Возбуждены больше 300 дел, и это явно не предел. Столичные остановки – в плакатах "Их разыскивает ФБР".

"Расследование ведется не только в Вашингтоне, но и по всей стране. Им занимаются 56 отделений ФБР. Так что даже если вы уехали из столицы, наши агенты на местах будут стучать в ваши двери, если мы узнаем, что вы занимались преступной деятельностью в Капитолии", – сказал Стивен Д'Антуоно, заместитель руководителя регионального отделения ФБР в округе Колумбия.

Так и всплыл среди подозреваемых двукратный олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер. Партнеры по команде опознали бывшего спортсмена по куртке национальной сборной, в которой он ходил штурмовать Капитолий.

Среди обвиняемых попроще – военные в отставке и успешные бизнесмены, педагоги и пожарные. Шапка с аббревиатурой пожарного управления Честера помогла найти Роберта Сэнфорда. Одним огнетушителем он ранил сразу троих полицейских.

Участников штурма авиакомпании внесли в черные списки пассажиров, запретив им летать навсегда. Спецслужбы засекли рост протестных настроений и временно запрещено провозить на рейсах в Вашингтон оружие. В обычные дни для американцев это нормальная практика – слетать из штата в штат с винтовкой, сданной в багаж. И на таком фоне Байден продолжает наступать на Вторую поправку Конституции. А граждане ею активно пользуются – на руках в США почти 400 миллионов стволов. Новый президент собирается соотечественников разоружать.

С "прощай, оружие" по-байденовски не согласны миллионы. Желание демократов вычеркнуть Вторую поправку и повело многих на Капитолий. Свой пистолет Эшли Бэббит оставила дома. Она пролетела через всю страну из Калифорнии в Вашингтон, чтобы заявить о своих правах, чтобы поддержать президента. В ее руках только флаг Трампа и был. Но чернокожий полицейский решил стрелять сразу на поражение. Ранение в шею оказалось смертельным. Так погибла ветеран американских Вооруженных сил. 14 лет Бэббит отдала ВВС США. Родина посылала ее в Афганистан и Ирак, она возвращалась с заданий с медалями. У женщины с десяток наград. И, даже уйдя из армии, как могла, продолжала защищать президента.

В прессе о застреленной при штурме – ни слова. Ее нет для американских журналистов. Иностранным репортерам соседи и родственники рассказывают об убитой. Близкие не понимают, почему им до сих пор не отдали ее тело. Оно вряд ли будет похоронено в злотом гробу – в прямом эфире всех национальных телеканалов – именно так страна провожала нового национального героя Джорджа Флойда.

Кража, хранение наркотиков, вооруженный налет и 5 лет тюрьмы – во время очередного задержания и погиб вышибала ночного клуба.

Геройской сейчас называют смерть полицейского, погибшего при штурме. В его честь на Капитолии приспущен флаг. Но нет никаких подробностей о его коллеге, который после смены 6 января почему-то наложил на себя руки. В тот же день пришло сообщение о самоубийстве одного из демонстрантов. В подвале дома тело Кристофера Джорджии нашла жена. Рядом лежали две винтовки.

Накануне смерти мужчину допрашивало ФБР. Ходили слухи, что он вынес ноутбук из кабинета спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Полицию Капитолия коллеги заранее предупреждали о возможном нападении, но охрана здания почему-то не была усилена. Двоих офицеров за симпатии к протестующим отстранили от службы, еще 15 силовиков – под подозрением. Охрана Капитолия не справилась с толпой, которая, судя по видеокадрам, понятия не имела как внутри все устроено и куда им идти.

Но член Палаты представителей Мики Шеррил утверждает, что за день до штурма политики-республиканцы проводили в здание группы людей. Экскурсии ей показались подозрительными. "Группа из 10-15 человек. Я наблюдала за ними, они ходили по зданию так, как будто собирали какую-то разведывательную информацию, а на следующий день на Капитолий было совершено нападение", – вспоминает Шеррил.

Вот так после штурма 6 января выглядит изнутри Капитолий: выломанное окно, выломанная дверь. Протестующих здесь были сотни. Они бегали по коридорам, ломали все двери. Сейчас рабочие их ремонтирую. Масштаб разрушений в своем кабинете показала и Нэнси Пелоси. Украден компьютер, зеркало разбито. Политик убеждает зрителей популярной в США программы в том, что американский бунт заказала Москва: "Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа – личное, политическое, финансовое. Нет другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой Путина".

То, что переживает Трамп, не испытывал ни один из его предшественников. Дважды объявлен импичмент. Но если в прошлом году было хотя бы подобие слушаний – две недели дискутировали – на этот раз решение об отстранении от власти вынесли за день.

"Дональд Трамп был и остается угрозой нашей национальной безопасности и нашей демократии. Он совершенно непригоден для должности президента. Трампа и его сторонников следует привлечь к ответственности за подстрекательство к насилию против правительства Соединенных Штатов", – считает Барбара Ли, член Палаты представителей.

"Президент давал клятву защищать Конституцию от всех врагов как внешних, так и внутренних. У дверей Капитолия была внутренняя угроза, и он ничего не сделал, чтобы ее остановить. Поэтому с тяжелым сердцем и твердой решимостью я голосую за импичмент", – сказал Дэн Ньюхауз, член Палаты представителей.

Срывает аплодисменты обвинивший Трампа республиканец. Вообще однопартийцев президента среди поддержавших импичмент много – сразу 10 человек. Но это – выбор политиков из нижней палаты, а окончательный вердикт выносить все-таки палате верхней. В Сенате решение пройдет, если будут 2/3 голосов. Задача у демократов почти не выполнимая – трудно переманить на свою сторону сразу 17 сенаторов-республиканцев.

Отстранять Трампа от должности придется, когда его-то и в должности не будет. Небывалый прецедент, и единства мнений, можно ли так поступать, нет даже среди признанных экспертов по конституционному праву. Республиканцы решили не торопиться. Митч Макконел отправил на Капитолийский холм вот такое письмо: "Просто нет шансов, что справедливый или серьезный судебный процесс может завершиться до того, как избранный президент Байден будет приведен к присяге. Я считаю, что для нашей страны лучше всего будет, если Конгресс и исполнительная ветвь власти проведут следующие семь дней, всецело сосредоточившись на обеспечении безопасности во время инаугурации и упорядоченной передаче власти новой администрации Байдена".

В Конгрессе так вошли во вкус, что говорят уже и об импичменте Байдену. Но ему еще в должность нужно вступить. А он берет власть в такое время, что пришлось отменять репетицию инаугурации. Охрана советовала принимать присягу не на ступенях Капитолия, а внутри. Политик отказался. Надеется на многотысячную армию, но солдаты расквартированы в Вашингтоне до 24 января. Будут ли продлевать, пока непонятно.