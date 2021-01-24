Капитолий отмыли от крови, нагвардейцев швырнули в гараж

Раздача печенья становится доброй традицией американских демократов. Вот и Джилл Байден решила угостить солдат национальной гвардии, хотя в корзинке новой первой леди США сладостей было явно меньше, чем тех, кого она навещала.

"Я действительно очень ценю все, что вы делаете. Национальная гвардия всегда будет занимать особое место в сердцах всех Байденов. Спасибо вам большое", – призналась Джилл.

Приторные речи зазвучали после грандиозного скандала. Инаугурация прошла, и для сотен солдат места не нашлось ни в сердце, ни в Капитолии – их вышвырнули в гараж, при том что на улице минус 3, а внутри только бетонный пол и один на всех туалет.

Место поуютнее в своем Trump Hotel солдатам предложил бывший теперь уже президент. Его гостеприимством, к слову, воспользовались столичные полицейские, которым негде было согреться. Сам Трамп предпочел уехать подальше от Вашингтона во Флориду. Его вещи вывозили из Белого дома в последнюю ночь президентства. Утром съехал и он сам.

Президент с супругой выезжают пораньше, пока у него есть президентские полномочия и не нужно просить Байдена ни о вертолете, ни о самолете. Едва Трампы за порог, в Белом доме начинается дезинфекция.

Впервые за 150 лет уходящий президент не идет на инаугурацию к приходящему. Нет накануне церемонии традиционного совместного завтрака в Белом доме. Байден утро проводит в церкви, Трамп – на военной базе.

Проводы – с помпой. Трамп сам настоял на воинских почестях, красной дорожке. Перед тем как в последний раз сесть в президентский самолет, он произносит свою последнюю президентскую речь: "Мы сократили налоги, провели налоговую реформу – крупнейшую в истории страны. Надеюсь, новая администрация не поднимет их, но если поднимет, я вас предупреждал. Для меня было величайшей честью быть вашим президентом. Желаю новой администрации удачи и успеха". Имя Байдена Трамп не произнес ни разу. Его провожали семьи и небольшая группа сторонников. Не было на базе Эндрюс друзей-однопартийцев. Они все на празднике Байдена.

Вашингтон на время инаугурации – бесполетная зона. Охраняют столицу с воздуха и своды. В городе 25 тысяч солдат – это больше, чем весь вместе взятый контингент американцев в Ираке, Афганистане, Сомали и Сирии.

После штурма двухнедельной давности Капитолий отремонтирован, отмыт от крови и защищен надежно. Но спецслужбы настаивали: угроза безопасности есть. Церемонию предлагали провести внутри, но Байден отказался. Стране хотел показать, что власть ему переходит мирно.

Эти бравые, на первый взгляд, гвардейцы – непрофессиональные военные. Национальная гвардия США – это в большинстве своем резервисты. Им так не доверяли, что не разрешили заряжать автоматы, да и патроны получили не все. ФБР устроило нацгвардейцам проверку на лояльность будущему президенту. Копались в их соцсетях и нашли 12 человек, симпатизировавших Трампу и ругавших Байдена. Они от инаугурации отстранены.

"Я не хочу комментировать проверку. Но если правоохранители вычисляют человека, мы даже не спрашиваем, за что он отстранен. Просто убираем их. Я знаю, что у таких людей находились неуместные комментарии и тексты", – сказал Джонатан Хоффман, пресс-секретарь Пентагона.

Проверенные автоматчики провожали кортеж будущего президента по вашингтонским улицам. На город Байден смотрел сквозь решетчатый забор, за которым ни души. Территорию зачистили на несколько километров, а пустоту, бросающуюся в глаза, замаскировали флажками. Их 200 тысяч – столько обычно зрителей на церемонии. На этот раз она для очень узкого круга. Приглашенных на инаугурацию – около 3 тысяч человек.

Ни пурпурное платье Леди Гаги с золотым голубем на груди, ни наряд Дженнифер Лопес, ни платья президентских жен так не привлекли внимание, как пуховик и варежки Берни Сандерса. Нал ним шутят в сотнях пародий, а политик лишь решил по погоде одеться.

"В Вермонте, в нашем северном штате, мы кое-что знаем о холоде. Нас не особо волнует модная одежда, нам лишь хочется не мерзнуть, и это то, что я сегодня сделал", – сказал Сандерс.

Все в масках и на расстоянии друг от друга. О противоковидных мерах во время инаугурации мы спросили посла России в США. Анатолий Антонов был среди немногочисленных приглашенных на церемонию.

"Встреча, прием гостей – все было сделано очень достойно, уважительно. Всем сказали носить маски. В одном автобусе, если раньше было около 100 человек, сидели 10 послов. Стулья стояли на открытом воздухе на расстоянии 3-4 метров. Термометрии не было, но все мы сдали анализ, который свидетельствует, что у нас негативный результат", – рассказал Антонов.

Пока Байден готовился произнести клятву, спецслужбы готовили для нового верховного главнокомандующего ядерный чемоданчик. Вот черный ящик офицер несет к трибуне. Трамп ведь даже ключи к арсеналу отказался передавать. Увез с собой во Флориду. В южном штате сторонники устроили ему теплый прием.

Трамп был уже в своей резиденции Мар-а-Лаго, когда Байден положил руку на Библию и произнес те самые 35 слов присяги, которые отделяли его от должности президента.

В инаугурационной речи Байден сосредоточится на главном – борьбе с ковидом и примирении разобщенной страны. Нарушая еще одну традицию, о своем предшественники не скажет ни слова.

Камеры смаковали цифру "46" на лимузине 46-го президента США. Режиссеры старались показывать только кортеж и эффектных телохранителей вокруг машины, но заборов в Вашингтоне так много, что в кадре они были часто.

Военному оркестру удалось заглушить тишину пустых столичных улиц. Подыграли и Байдены. Выйдя из машины, махали так, как будто тысячи зрителей провожают их в Белый дом, хотя вдоль дороги стояли лишь несколько десятков проверенных журналистов журналистов. Подвоха от них быть не может, и политик семенит поздороваться.

- Как вы себя чувствуете, господин президент?

- Отлично себя чувствую. Просто великолепно, – сказал Байден.

Вопрос о самочувствии не праздный. Байден только с третьей попытки смог попасть в Белый дом. Путь в Овальный кабинет получился длиною в жизнь – он вступил в должность в 78, став самым старым президентом в истории. Дверь в новый дом Байдену почему-то никто не открыл – пришлось самому.

Почти сразу же он зайдет в Овальный кабинет и в верхнем ящике стола найдет письмо от Дональда Трампа. "Президент написал очень благородное письмо. И поскольку оно личное, я не буду говорить об этом, пока не переговорю с ним. Но оно было великодушным", – рассказал Байден.

В зачищенном Белом доме успели и интерьер обновить. В Овальном кабинете после предыдущего хозяина заменили шторы, ковер – с бежевого на синий. Исчезла со стола кнопка, которой Трамп часто пользовался, – ему по первому требованию приносили стакан с Coca-Cola. А этой внушительной стопкой указов 46-й президент сразу же начал перечеркивать политическое наследие 45-го.

Среди 15 первых – указ о прекращении строительства стены на границе с Мексикой, о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения. Байден обязал включать мужчин-трансгендеров в женские спортивные команды. На сайте Белого дома больше не найти программу о патриотическом воспитании в школах, которую ввел Трамп после массовых погромов на фоне выступлений за права чернокожих.

В день принятия резонансных указов еще и солдат вышвырнули из Капитолия на парковку. Реакция губернаторов была мгновенной. Минимум 8 штатов возвращают свои подразделения из столицы.

"Мои солдаты не жаловались, но они – моя команда. Я не собираюсь позволять таким вещам происходить. Они отважно служат стране, делают то, что они должны были делать в Вашингтоне, защищали Капитолий, а их поставили в такое ужасное положение. Это неуважение, и я сегодня же утром возвращаю их домой", – заявил Кристофер Сунун, губернатор Нью-Гемпшира.

К слову, самих солдат защитить не смогли. Как минимум 200 нацгвардейцев заразились в Вашингтоне ковидом. И теперь большой вопрос, захотят ли штаты отправлять своих солдат в следующий раз, если политикам в столице потребуется помощь. Заборы с городских улиц тем временем начали постепенно убирать.