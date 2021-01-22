Нас предали: Нацгвардию после инаугурации Байдена отправили в гараж

Скандал в США. После инаугурации Джо Байдена власти передислоцировали несколько тысяч бойцов нацгвардии из здания Капитолия в гараж. Об ужасных условиях содержания прессе рассказали сами военнослужащие. Они уже назвали это "предательством".

И снова в Капитолий: после суток в гараже бойцам Нацгвардии разрешили вернуться в здание. Поздно вечером 21 января, в Москве тогда уже было утро пятницы, перед нацгвардейцами извинилась полиция Капитолия.

Скандал же разгорелся еще накануне. Газета Politico опубликовала снимки, на которых несколько тысяч бойцов Нацгвардии лежат на полу в парковочном гараже. Одна розетка на всех, впрочем, интернета в помещении все равно не было, одна ванная комната и рюкзаки в качестве подушек.

"Вчера десятки сенаторов и конгрессменов жали нам руки и благодарили за службу. Через 24 часа мы стали не нужны, и нас выселили в угол гаража. Мы чувствуем себя преданными", – отметил один из гвардейцев.

Такое отношение к бойцам Нацгвардии, которых привезли в Вашингтон еще 6 января специально для помощи полиции в обеспечении безопасности на инаугурации, не могло не возмутить общественность. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер назвал этот факт возмутительным. Другая сторонница демократов Александрия Окасио-Кортес и вовсе предложила свой офис в качестве места для отдыха.

"Мы запасаемся закусками для вас. (Мы в процессе переезда, там небольшой беспорядок, так что не судите строго, но будьте как дома!)", – запостила она твит.

Официальное же объяснение внезапного переезда нацгвардейцев звучало так – в Конгрессе идет сессия, людской поток увеличился, поэтому солдат переместили, чтобы не мешать ей. Сессия, правда, шла и до инаугурации Байдена. Но тогда ее проведению они не мешали.

На несправедливость откликнулись не только некоторые политики, но и, например, доставщики пиццы.

"Я узнал, что многих военнослужащих переместили в гараж для отдыха. Мы захотели им помочь, принесли суп, ведь они великолепно выполняли свою работу на этой неделе!", – подчеркнул разносчик пиццы.

Кстати, еду нацгвардейцам неравнодушные американцы приносили еще до инаугурации. Четырехлетний мальчик сам испек бойцам печенье, а передал его через небольшое отверстие под забором. В ответ на такой трогательный жест солдаты подарили мальчику небольшой американский флаг.

Самих же солдат еще до начала мероприятия проверило ФБР. По данным СМИ, власти опасались, что среди бойцов могут оказаться те, кто и сам представляет угрозу новому президенту.

"Все говорили, что если демократы заявляли, что они покончили с диктатурой и фашизмом Трампа, то сама инаугурация похожа на какое-то фашистское мероприятие. Потому что столько солдат, пустые улицы, никаких сторонников, которые приветствовали бы нового президента, уже абсурд", – комментирует произошедшее бывший сотрудник полиции Филадельфии, адвокат Григорий Красовский.

Впрочем, сейчас в столице Америки осталось всего 10 тысяч солдат. Еще 15, как сообщалось на сайте бюро национальной гвардии, в ближайшие дни покинут Вашингтон. Помощь штатам с координацией и логистикой бюро обещало оказать.