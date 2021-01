Байден расписался в бессилии

Джо Байден признался: он не в силах справиться с пандемией в ближайшее время, хотя это было одним из его предвыборных обещаний. Заболевших всё больше. В ходе инаугурации 200 бойцов Нацгвардии заразились коронавирусом. Как новая администрация планирует решать проблемы?

Едва ли миллионы американцев, голосовавших за него в ноябре, ожидали услышать именно эти слова – "Мы ничего не можем сделать, чтобы изменить траекторию пандемии в ближайшие несколько месяцев".

Но других у президента США Джозефа Байдена пока не нашлось. Уверенная и многообещающая риторика предвыборной поры ныне сменилась на драматическую, и куда больше соответствующую действительности.

В первый день своего президентства он призвал нацию быть готовой к новым человеческим потерям, во второй – напомнил о потерях экономических.

"Наше здравоохранение находится в беспрецедентно тяжелой ситуации – такое бывает раз в столетие. Последствия ужасающи: из-за этих проблем мы оказались в самом глубоком и серьезном экономическом кризисе за всю современную историю США. И лучше не становится – только все хуже и хуже. Все больше и больше американцев лишаются работы – не по своей вине – и оказываются на улице, без средств к существованию, теряя достоинство и веру в себя", – заявил Джо Байден.

50 миллионам безработных, а это одна шестая всего населения страны, вернуть достоинство помогут новые пособия в 100 долларов. Правда, получат их не все, а только семьи с тремя детьми. Внутренняя политика Байдена, похоже, уже вызывает вопросы как у населения, так и у прессы, но ответить на них не в силах даже пресс-секретарь президента. Брифинги Джен Псаки на официальном YouTube-канале Белого Дома бьют рекорды по дизлайкам. Но таинственным образом счётчик пользовательского недовольства все время обнуляется.

"Все указы, которые сейчас подписывает президент каждый день с момента своего назначения, направлены главным образом на то, чтобы побыстрее исправить ситуацию! Отменить решения прошлой администрации и устранить, таким образом, весь негатив наследия Трампа", – заявила Джен Псаки.

Но тут и без Трампа негатива достаточно. В свете скандала вокруг выселения бойцов Нацгвардии из Капитолия на неотапливаемую парковку, выразить благодарность за службу военным решила лично первая леди, принеся на блокпост корзинку с шоколадным печеньем. Впрочем, полакомиться им удастся немногим. Сотни нацгвардейцев, принявших участие в инаугурации, помещены на карантин. Вместе с новым президентом им достался и новый диагноз – COVID-19. По данным СМИ, обязательную процедуру тестирования прошли не все из 25000 направленных в столицу бойцов, многим из них допуск до службы был предоставлен лишь на основании отсутствия температуры.

И здесь уже не обвинить Трампа, его администрация в планировании инаугурации Байдена участия не принимала, однако и без этого у Конгресса достаточно оснований для запуска процедуры импичмента.

"Мы предлагаем нижней палате Конгресса отправить резолюцию об импичменте в следующий четверг. Но очевидно, что это будет понедельник. Бывший президент Трамп должен дать показания на предварительном допросе нижней палаты, который я предлагаю провести 4 февраля. Сами слушания в рамках нижней палаты я предлагаю назначить на 11 февраля", – заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнел.

Улучшит ли жизнь американцев импичмент уже ушедшего с поста президента – вопрос риторический. Очевидно, фигура Трампа куда больше волнует сенаторов, чем простых граждан. И, видимо, волнует так сильно, что порой и говорить трудно. Вот и семидесятилетний лидер демократов в Сенате Чак Шумер, давний критик 45-го президента, хотел, стоя за трибуной Капитолия, обвинить Трампа в провокации мятежа, что по-английски "инсеракшн", но по факту уличил в чем-то совсем ином.

"Senators will have to decide if they believe Donald John Trump incited the erection (insurrection) against the United States! (Cенаторам предстоит решить, считают ли они, что Дональд Джон Трамп спровоцировал эрекцию… мятеж против Соединенных Штатов!)", – высказался Чак Шумер.

Слушания в Сенате начнутся не раньше, чем 8 февраля. И, скорее всего, к этому моменту обвинений в адрес бывшего президента станет ещё больше – ведь пока, любые, не только существующие, но и возникающие проблемы новая администрация неизменно связывает с фамилией Трампа.