Вашингтон наводнили войсками для охраны церемонии инаугурации Байдена

Власти США после штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа делают всё, чтобы не допустить новых беспорядков во время инаугурации Джо Байдена. Меры безопасности усиливают каждый день. Сегодня Капитолийский холм выглядит как военный лагерь.

К зданию американского парламента нельзя подойти ближе, чем на километр – территория огорожена, всюду солдаты Национальной гвардии. Но власти уверены, что этого все еще недостаточно. Ко дню инаугурации в Вашингтон перебросят ещё 25 тысяч военнослужащих.

Тем временем продолжается расследование обстоятельств штурма Капитолия, сообщает телеканал "Россия 24". Участников задерживают и допрашивают по всей стране. Уже открыто больше сотни уголовных дел и в ближайшие дни их число может вырасти в три раза. Следствие не соглашается на сделки даже с теми, кто пришел сдаваться по своей воле.

В СМИ появилась информация, что американские федеральные прокуроры подозревают демонстрантов в намерении "схватить и убить выборных должностных лиц". Правда прямых доказательств этому пока нет. Кроме того несколько американских министерств, в том числе министерства внутренних дел, обороны, и юстиции, объявили о начале проверок. Чиновники пытаются выяснить, чем занимались сотрудники этих ведомств во время беспорядков в Капитолии.