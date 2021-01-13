Собкор ВГТРК: Пентагон проверяет военнослужащих на лояльность

Министерство обороны США в связи с предстоящей инаугурацией Джозефа Байдена проводит проверку на лояльность военнослужащих, которым поручено обеспечение безопасности в Вашингтоне. Об этом сообщил шеф бюро ВГТРК в американской столице Денис Давыдов.

"Пентагон сейчас проверяет военнослужащих на лояльность. У генералов есть опасения, что кто-то из солдат, если случится бунт или мятеж, сможет перейти на сторону бунтовщиков", – сказал собкор в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Военные изучают, принимал ли кто-либо из вооруженных сил США участие в штурме Конгресса сторонниками действующего президента Дональда Трампа 6 января.

По словам Давыдова, собственную проверку личного состава на лояльность проводит руководство полицейского подразделения, которому поручена охрана Капитолия, где пройдет инаугурация 46-го президента США.

Двое полицейских, которые дежурили у здания Конгресса в день его штурма, когда погибли пятеро человек, отстранены от службы. Еще 15 стражей порядка находятся под подозрением.

В целом ситуацию в Вашингтоне собкор ВГТРК описал фразой "старожили не припомнят": центр американской столицы напоминает военную базу.

В город уже стянуты 10 тысяч военнослужащих национальной гвардии, части из них выдают винтовки, еще 5 тысяч прибудут для подкрепления. Это в три раза превышает численность контингентов американских солдат в Ираке и Афганистане.

Вокруг Капитолия в несколько рядов возводят заборы высотой более трех метров. Центр Вашингтона перекрыт. Из опасений перед возможными беспорядками и погромами заколачивают витрины офисов и коммерческих зданий.

В столице по-прежнему действует комендантский час, режим чрезвычайной ситуации продлен до 24 января.

Говоря о ситуации с возможным объявлением импичмента Дональду Трампу, собкор ВГТРК сказал, что палата представителей Конгресса США определенно выскажется за его отстранение от должности.

Тем не менее последнее слово остается за верхней палатой – сенатом. "Сейчас у однопартийцы Трампа располагают всеми инструментами, чтобы защитить его не только от импичмента. Они могут его оправдать, и самое главное – оставить для Трампа открытыми двери в большую политику", – сказал Богданов.

Он пояснил, что для приятия решения об импичменте его должны поддержать две трети сенаторов. То есть демократам в Сенате требуется перетянуть на свою сторону 17 сенаторов-республиканцев. О своей готовности пока заявили только двое.

Между тем члены сената вернутся с каникул только 19 января, за сутки до окончания полномочий Трампа.

При этом, согласно законодательству США, импичмент Трампу может быть объявлен и после прекращения исполнения им обязанностей главы государства.