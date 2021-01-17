В Вашингтон прибыли 15 тысяч нацгвардейцев

В Вашингтон прибыли 15 тысяч бойцов Национальной гвардии. Они будут обеспечивать порядок и безопасность на церемонии инаугурации президента США Джо Байдена.

Вместе с тем военные в американскую столицу продолжают прибывать, они едут из всех 50 штатов страны. Планируется, что к инаугурации в Вашингтоне соберутся до 25 тысяч бойцов Нацгвардии.

В городе продолжают возводить ограждения. Здание Капитолия, которое сторонники действующего президента Дональда Трампа 6 января взяли штурмом, окружено сетчатыми заборами, военной техникой и шеренгами нацгвардейцев.

Вокруг зоны между Капитолием и монументом Вашингтону установлены шатры, где досматривают всех проходящих. Сотрудники специальных служб просят снять верхнюю одежду, головной убор, пройти через рамку металлоискателя, тщательно досматривают сумки и другие личные вещи.

Местные жители говорят, что меры безопасности в разы превосходят те, что принимались во время инаугураций предыдущих президентов. Но они не против. "Эти меры безопасности необходимы. Все верно делают", – приводит РИА Новости слова жителя Вашингтона Джорджа Хэмпфила.

Он надеется, что теперь в городе не будет повторения беспорядков. И другие вашингтонцы признаются, что стали чувствовать себя в безопасности. По их мнению, принятые меры демонстрируют, что агрессивно настроенным людям больше не стоит приезжать в американскую столицу.