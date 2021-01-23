Трамп разместил нацгвардейцев в своей гостинице

В Вашингтоне остаются дежурить усиленные подразделения полиции и Нацгвардии. Ранее сообщалось, что силовикам приходится ютиться в гаражах и на парковках. Но теперь, как передают местные СМИ, силовикам предоставили места в столичной гостинице Trump International. Причем это было инициативой самого бывшего президента США, отмечает телеканал "Россия 24".

Между тем в настоящее время в американской администрации обсуждается возможность сохранения присутствия тысяч нацгвардейцев в Вашингтоне до марта. Дело в том, что в Белом доме опасаются волнений в период рассмотрения вопроса об импичменте в отношении Трампа и в связи с первым обращением нового президента США Джо Байдена к Конгрессу.

Ранее планировалось, что большая часть из 25 тысяч служащих Нацгвардии, стянутых в Вашингтон для обеспечения безопасности на инаугурации Байдена, будут отправлены домой через пять-десять дней после церемонии, состоявшейся 20 января.

"Примерно 15 тысяч служащих вернутся домой настолько скоро, насколько будет возможно", – говорится в заявлении управления Нацгвардии США, выдержку из которого приводит "Интерфакс".