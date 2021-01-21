Импичмент Трампу: обвинение передадут в Сенат 22 января

Демократы в Палате представителей Конгресса США готовятся 22 января передать в Сенат обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента экс-президента республиканца Дональда Трампа.

Как передает ТАСС, об этом сообщила американская телекомпания CNN, ссылаясь на информированный источник.

Отмечается, что ситуацию осложняет отсутствие кандидатуры адвоката, который будет представлять интересы Трампа при рассмотрении импичмента в верхней палате парламента США.

Сообщается, что демократы опасаются, что, если обвинение будет передано в Сенат до появления у Трампа защитника, то это может негативно повлиять на отношение республиканцев-сенаторов к процессу и в результате они отклонят вынесенный 13 января Палатой представителей импичмент бывшему главе Белого дома.

Дональд Трамп стал первым в истории США президентом, дважды подвергшемуся импичменту. Первый раз попытку отстранить его от власти демократы предприняли в Конгрессе в 2019 году, однако Сенат, где большинство у республиканцев – оправдал Трампа.

На этот раз ему вменяют в вину разжигание страстей в соцсетях, после которых – по версии представителей Демократической партии США – сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс. В ходе беспорядков пять человек погибли.

Импичмент в отношении уже ушедшего с поста президента Трампа преследует собой цель запретить ему занимать любые государственные должности, чтобы не допустить переизбрания на следующих выборах главы государства.