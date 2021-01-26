Резолюция об импичменте Трампа передана в Сенат

В понедельник, 25 января, вечером по местному времени представители Палаты представителей передали в Сенат резолюцию об импичменте экс-президента страны Дональда Трампа.

Впервые в истории США процедуре отстранения от власти дважды подвергается один и тот же президент, к настоящему времени уже сложивший свои полномочия. Статья обвинения одна – подстрекательство к мятежу. Полный текст резолюции зачитал от лица всех обвинителей конгрессмен-демократ Джейми Раскин, передает ТАСС.

Процесс по импичменту Дональда Трампа начнется после 8 февраля. В ходе заседаний члены нижней палаты Конгресса будут выступать в роли обвинителей, сенаторы – в качестве присяжных.

Как сообщалось, Палата представителей 13 января одобрила резолюцию об импичменте Дональда Трампа, первая попытка отстранить его от должности была предпринята в 2019 году. Тогда нижняя палата также утвердила обвинения, однако в начале 2020 года Сенат оправдал главу американской администрации.

В настоящее время демократы контролируют 50 мест в верхней палате законодательного органа страны, столько же имеется у республиканцев, однако поскольку пост вице-президента сейчас занимает Камала Харрис, у ее однопартийцев автоматически появляется преимущество.

Для вынесения окончательного вердикта требуются две трети голосов – не менее 67 из 100. Решение Сената обжалованию не подлежит. В случае утверждения импичмента Палата представителей проведет голосование по запрету Дональду Трампу занимать государственные должности.