В Сенате США начался процесс импичмента Трампу

Процесс по импичменту экс-президенту США Дональду Трампу начался в верхней палате американского Конгресса, как передает РИА Новости, дискуссией о том, является ли рассмотрение вопроса после ухода главы государства со своей поста, соответствующим Конституции.

Сложности ситуации добавляет то, что основной закон страны ничего конкретного по этому вопросу не говорит, что оставляет простор для толкования – как сторонникам, так и противникам импичмента.

Поэтому решение остается за парламентариями, среди которых представители Демократической партии США находятся в большинстве.

9 февраля сенаторы должны решить конституционен ли суд над Трампом и если да, то 10 февраля представители верхней палаты будут обсуждать можно ли считать подстрекательством к мятежу слова 45-го президента США, после чего толпа его сторонников взяла штурмом Капитолий.

Ранее Палата представителей, где большинство у демократов, вынесла Трампу импичмент по такому обвинению. Если Сенат согласится с вердиктом нижней палаты, решение вступит в силу.

Трамп стал первым и единственным американским президентом, которому дважды объявлялся импичмент – оба раза Палатой представителей.