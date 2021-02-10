Сенат США: процесс импичмента Трампу конституционен

По результатам голосования в Сенате Конгресса США процесс импичмента бывшему президенту страны Дональду Трампу, признан конституционным.

В прошлом вопрос о том, можно ли вынести импичмент покинувшему свой пост президенту в судах не рассматривался, у специалистов по конституционному праву на этот счет есть различные мнения. Тем не менее, сенаторы постановили, что могут самостоятельно решить этот вопрос, так что процесс импичмента будет продолжен, передает РИА Новости.

За конституционность импичмента бывшему президенту США проголосовали 56 сенаторов, в том числе, шесть представителей Республиканской партии. При этом проголосовавшие против 44 сенатора-республиканца дали понять, что намерены добиться оправдания Дональда Трампа. Всего же для того, чтобы вынести экс-президенту импичмент, необходимо 67 голосов сенаторов.

Бывшего президента США Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу толпы, 6 января разгромившей Капитолий после митинга Трампа, на котором тот призывал помешать утверждению результатов президентских выборов.