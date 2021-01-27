Голосование по импичменту Дональду Трампу пройдет 9 февраля

Сенат США перенес голосование по импичменту Дональду Трампу на 9 февраля. Решение приняли единогласно, передает телеканал "Россия 24".

Ранее дело в верхнюю палату конгресса передала палата представителей, где "за" высказались 232 человека, в том числе десять республиканцев. Джо Байден заявил, что импичмент его предшественнику Дональду Трампу нужен, но усомнился в успехе процедуры.

Также сенат отклонил попытку республиканца Рэнда Пола признать процесс импичмента неконституционным. Против рассмотрения инициативы проголосовали большинство – 55 сенаторов. 45 выступили за то, чтобы дать ей ход.