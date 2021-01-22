Из Капитолия на парковку: Нацгвардию после инаугурации поселили в гараже

Тысячи военнослужащих национальной гвардии США, расквартированных в Вашингтоне после событий 6 января, были вынуждены покинуть территорию Капитолия и теперь проводят перерывы на отдых на улицах или на крытых автостоянках в его окрестностях.

Как передает ТАСС, об этом сообщило американское издание Politico.

На публикацию уже эмоционально отреагировал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, который в соцсетях пообещал разобраться с этим возмутительным фактом.

Национальные гвардейцы считаются резервом сухопутных войск США. Они размещаются в каждом штате и подчиняются президенту и губернаторам. В их задачи входит поддержание правопорядка или ликвидация последствий стихийных бедствий.

После событий 6 января 2021 года, когда сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, в Вашингтон были введены 25 тысяч военнослужащих.