Трампу могут отказать в посещении Капитолия пожизненно

В США демократы хотят пожизненно запретить Дональду Трампу посещать Капитолий после того, как он перестанет быть президентом. Соответствующую резолюцию представили в нижней палате Конгресса. Тем временем у следствия появилась новая версия причин штурма Капитолия.

За три дня до инаугурации Джо Байдена Вашингтон, кажется, целиком перешел на осадное положение. Документы проверяют даже у тех, кто пытается выехать из города.

Кордонов на улицах все больше. Если раньше огражден был только Капитолийский холм, сегодня уже полностью заблокирован Белый дом и подходы к нему, а также большинство улиц в центре города. Местные жители не узнают столицу.

"Я живу в Вашингтоне восемь лет, в трех кварталах от Капитолия. Это шокирует, потому что я обычно гулял прямо перед ступенями Капитолия и всегда чувствовал себя в безопасности. Это шокирует, но это совершенно необходимо", – говорит местный житель.

Министерство обороны США призвало глав всех штатов отправить в столицу дополнительные силы Национальной гвардии. Губернаторы отреагировали по-разному. Кто-то прислал тысячу солдат, кто-то десяток, а кто-то и вовсе отказался. Ведь протесты и беспорядки в день инаугурации могут начаться не только в Вашингтоне.

Вот, например, сторонники Трампа собрались на митинг у здания правительства Миннесоты. Демонстрантов было не так много, они вели себя мирно, но вооруженные солдаты не спускали с них глаз. После штурма главного Капитолия страны, власти штата велели военным быть готовыми к провокациям и неожиданностям.

К слову, поиск виновных в событиях 6 января продолжается. ФБР проверяет версию о зарубежном вмешательстве. Следователи считают, что иностранные правительства, организации или отдельные граждане могли оказывать финансовую поддержку участникам штурма. Лидеры протеста незадолго до атаки на здание Конгресса получили платеж в размере полумиллиона долларов в биткоинах.