В Вашингтоне закрыли 13 станций метро

Чтобы обеспечить безопасность инаугурации избранного президента Джо Байдена, в вашингтонской подземке закрыли более 10 станций метро. Закрыли многие станции в центре — недалеко от монумента Вашингтона, ближайшие к Капитолию, Белому дому. Из самых удаленных от центра закрыли Арлингтонское национальное кладбище.

На сайте подземки сообщается, что для выхода и пересадки 13 станций закрыли вплоть до четверга 21 января.

Ранее сообщалось, что власти США после штурма Капитолия делают всё, чтобы не допустить новых беспорядков во время инаугурации Джо Байдена. Меры безопасности усиливают каждый день.