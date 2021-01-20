Верховный суд в Вашингтоне не стали эвакуировать

Угроза взрыва была объявлена в расположенном в центре Вашингтона здании Верховного суда США, эвакуация, однако, не приводилась.

Как передает ТАСС, об этом сообщила телекомпания CNN.

20 января в американской столице проходит церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена.

В связи с этим в Вашингтоне предприняты беспрецедентные меры безопасности – в город введены 25 тысяч военнослужащих национальной гвардии, здание Капитолия, на ступенях которых по традиции вступающий на должность глава государства приносит присягу, оцеплено забором с колючей проволокой.

Ожидается, что в своей речи Байден не будет упоминать своего предшественника, Дональда Трампа, поскольку тот не пожелал участвовать в торжественной церемонии. Зато присутствуют другие бывшие президенты США – Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. 96-летний Джимми Картер по причине плохого здоровья приехать не смог.