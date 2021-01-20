Здание Верховного суда оказалось под угрозой взрыва, пока идет инаугурация Байдена

Американские СМИ распространили информацию, ссылаясь на неназванные источники, что из здания Верховного суда США эвакуируют людей, поскольку существует "угроза взрыва".

Позже агентство CNN уточнило, что из здания никого не эвакуируют, однако службы безопасности проводят проверку информации и работают в усиленном режиме.

Здание Верховного суда расположено в непосредственной близости от Конгресса, где происходит процедура инаугурации нового президента. По последней информации, на присягу приехали чета Клинтонов и Барак Обама с супругой.