Центр Вашингтона напоминает оккупированный американцами Багдад

Центр Вашингтона, где в эти минуты проходит церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена, напоминает оккупированный американцами Багдад. Так образно охарактеризовал ситуацию с безопасностью в американской столице специальный корреспондент ВГТРК Александр Хабаров.

"Не будет преувеличением сказать, что центр Вашингтон сейчас похож на оккупированный американцами Багдад", – сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

По словам спецкора, американская столица разделена на зеленую зону безопасности, где сейчас находятся все собравшиеся на инаугурацию гости, и красную – за внешним контуром парламентского комплекса, обнесенного забором.

На расположенных по периметру территории Капитолия перекрестках безопасность обеспечивают сводные отряды силовиков – солдаты национальной гвардии и полицейские. На подъездах к Вашингтону привлечены силы полиции из соседних городов, перекрыты мосты.

"Беспрецедентные меры безопасности. Это может быть чрезмерная реакция властей, но это одновременно и сигнал, который пытались послать сторонникам Дональда Трампа, многие из которых вооружены. Сигнал о том, что элиты в Вашингтоне не допустят, чтобы что-то пошло в этот раз не по плану", – сказал Хабаров.

Всего в столицу США для обеспечения безопасности стянуты 25 тысяч нацгвардейцев.

Говоря непосредственно о церемонии инаугурации Байдена, собкор сообщил, что сначала к присяге будет приведена вице-президент США Камала Харрис, а затем и сам Байден. Он примет присягу, держа руку на семейной Библии, которой уже более ста лет.

Затем 46-й президент США произнесет 20-30-ти минутную речь, которая, как ожидается, будет посвящена объединению страны.

"Насколько получится у нынешней политической элиты США преодолеть раскол в обществе – большой вопрос", – подытожил Хабаров.