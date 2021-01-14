Храм западной демократии окрасился в цвет хаки

Храм западной демократии – Конгресс США – в преддверии инаугурации избранного президента Джозефа Байдена окрасился в цвет хаки. Так метафорично описал ситуацию шеф бюро ВГТРК в Вашингтоне Денис Давыдов.

"Очень похоже, что мы находимся на съемках какого-то фильма на новой военной базе Соединенных Штатов под названием «Капитолий». Тут просто все в цветах хаки. Солдаты внутри, солдаты снаружи. Их отлично видно через разбитые окна Капитолия. Зрелище, которое было невозможно представить в этой свободной стране", – сказал собкор в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

По словам Давыдова, то, что происходит в Вашингтоне, впечатляет и устрашает одновременно. Но такого эффекта, видимо, и добивались организаторы.

Вокруг здания Конгресса возведен трехметровый решетчатый забор, укрепленный арматурой и бетонными блоками. По периметру ограждения плотно стоят вооруженные пистолетами солдаты национальной гвардии.

"Чем ближе к Капитолию, тем больше оружия. Там уже винтовки, автоматы. Огромное количество магазинов с патронами. Буквально грузовиками их на наших глазах привозили, разгружали и выдавали солдатам под роспись, и они расходились по своим постам", – сказал собкор.

У Капитолия также замечены бойцы спецназа ФБР, которые сидят во внедорожниках, но от простых военнослужащих им можно отличить по экипировке и нашивкам.

Все это как будто специально происходит на глазах у журналистов, которым разрешили подходить максимально близко и снимать. По мнению Давыдова, все это нацелено на то, чтобы остудить пыл у сторонников действующего президента США Дональда Трампа, которые будут смотреть репортажи по телевизору.

На территории правительственного квартала Вашингтона также установлены бетонные блоки и другие заграждения, дежурят наряды полиции.

Всего в столицу США для обеспечения безопасности стянуты до 20 тысяч солдат национальной гвардии.