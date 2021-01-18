Собкор ВГТРК: ФБР проверяет солдат из оцепления Капитолия

ФБР проводит тщательную проверку солдат, обеспечивающих безопасность у здания Капитолия в Вашингтоне из опасений, что среди них могут оказаться сторонники действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил шеф бюро ВГТРК в американской столице Денис Давыдов.

"ФБР не доверяет солдатам, которые стоят в оцеплении. Сейчас проводится внутренняя проверка тех, кого перебросили в Вашингтон. Опасаются, что среди них будут сторонники Трампа. Чем ближе к Капитолию стоят солдаты, тем тщательнее их проверяют", – сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

По словам Давыдова, биографии военнослужащих подвергают двойной, тройной проверке. Многие из привлеченных к обеспечению безопасности во время предстоящей инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена, профессиональными военными не являются. «У большинства есть постоянная работа – некоторые являются менеджерами по недвижимости или учителями. Это люди из народа, которые мобилизованы и переброшены сейчас в Вашингтон», – сказал собкор.

По этой причине солдатам на внешнем контуре парламентского комплекса автоматические винтовки на данный момент были выданы без магазинов с патронами.

Как рассказал Давыдов, территория вокруг Капитолия поделена на "зеленую" и "красную" зоны безопасности по аналогии с тем, как это было сделано в Ираке. Небезопасной, соответственно, является "красная" – она не зачищена солдатами национальной гвардии.

По словам собкора, объявленная сегодня в здании Конгресса США из-за внешней угрозы безопасности тревога, которая привела к эвакуации части парламентского комплекса, оказалась ложной. Позже выяснилось, что пожар в момент проведения репетиции инаугурации Байдена произошел за пределами территории Капитолия – в палаточном лагере бездомных, разбитом неподалеку.