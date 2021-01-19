ФБР опасается солдат, стянутых на инаугурацию Байдена

Подготовка к завтрашней инаугурации Джо Байдена в эти минуты не только на улицах Вашингтона, но и в комитете Сената по внутренней безопасности и делам правительства. Там сейчас пробуют успеть утвердить кандидатуры сразу пяти министров, так или иначе связанных с безопасностью США – финансовой, внешнеполитической или внутренней. К последней – самое пристальное внимание. Претендент на этот пост Алехандро Майоркас, по плану Байдена, не только должен успеть отменить всю миграционную политику Трампа, остановив нелегалов у границ США, но и лично обезопасить президента в первую неделю после вступления в должность. И судя по последним новостям, работать Майоркас уже начал: двое нацгвардейцев несколько часов назад были отстранены от инаугурации из-за связей с крайне правыми ополченцами.

Операция "Инаугурация" в разгаре. Очередное пополнение прибывает в Вашингтон. В столице США уже сейчас 25 тысяч солдат. Это больше, чем весь американский контингент в Афганистане, Ираке, Сомали и Сирии.

Все солдаты, которые направлены в Вашингтон, проходят дополнительную проверку ФБР. Им раздали оружие, но доверия к военнослужащим нет. Есть автоматы, но магазины с патронами к ним прикреплять запрещено.

Чем ближе пост солдата к избранному президенту, тем тщательнее проверка. Военнослужащим предлагают следить друг за другом и заметив, что-то необычное, рапортовать командирам.

"Проверяется прошлое солдат. Устраиваются дополнительные проверки, узнаём некоторые подробности, проясняем вопросы. И как только понятно, что этот солдат не представляет угрозы, он получает допуск на инаугурацию", – пояснил Уильям Уокер, командующий национальной гвардией округа Колумбия.

Не ясно, как солдаты себя поведут – ФБР опасается, что среди них немало сторонников Трампа. Большинство из них не профессиональные военные, а мобилизованные резервисты.

"А чем вы занимаетесь в обычной жизни? – Я работаю на себя. – А я госслужащий. Работаю в мэрии. Сейчас наш приоритет здесь. Семья, работа все уходит на второй план. Главное сейчас – служба стране", – говорят военнослужащие.

Но у Джейкоба Коута дети. Сразу несколько классов. Сержант еще и учитель музыки. Он, в перерывах между нарядами откладывает автомат, берет флейту и через компьютер ведет уроки.

На нервах Дональда Трампа играл военный оркестр. Солдаты репетировали церемонию вступления в должность нового президента прямо под окнами Белого дома.

Пока еще его хозяин, конечно, слышал и строевые команды, и нестроевой шаг солдат.

Трампу с новой администрацией не по пути. Он так расстроен результатами выборов, что отказался идти к сменщику на инаугурацию. Ничего подобного среди американских президентов не было полтора века.

"Мы хотели сохранить образы, к которым люди привыкли, когда речь идет о мирной передаче власти. Мы хотели, чтобы избранный президент Байден принес присягу у западного крыла Капитолия. Мы хотели дать людям понять, что даже в трудные времена мы – сильная страна", – заявил Маджу Варгези, руководитель инаугурационной кампании Джо Байдена.

Гостей на праздник не зовут. Зрителей у Капитолия не больше 3 тысяч человек, обычно их раз в 70 больше.

Махать звездно-полосатыми флажками будет некому, поэтому их воткнули в газон. Примерно такой вид будет перед глазами Байдена.

Трампы улетят из Вашингтона еще до того, как Байден примет присягу.

В городе уже сегодня ограничена работа метро, закрыто большинство мостов и дорог. С улиц в правительственном квартале исчезли почтовые ящики, мусорные ящики полиция проверяет внимательно.

Мы заметили среди солдат специалистов по защите от химического, радиационного, биологического нападения.

Байдену предлагали перенести церемонию в здание, он отказался. Со ступеней Капитолия стране будут посылать важный сигнал.

"Это не просто важный момент, а сам факт, что мы это делаем и где мы это делаем, имеет значение. И действительно важно сохранить – преемственность как нашей конституции, так и нашей демократии", – убежден Рой Блант, сенатор Конгресса США от Республиканской партии.

Сохраниться может и забор вокруг Капитолия. После инаугурации конгрессмены предлагают навсегда оставить ограждение вокруг храма американской демократии.