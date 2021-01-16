Армия автоматчиков и бойкот: что ждет Джо Байдена

Многие американцы говорят, что ничего, после инаугурации (а она уже 20 января) все уляжется. Что уляжется? И какова она, механика инаугураций?

Пока бюджетные гостиницы Вашингтона заполнены нацгварейдцами, дорогие отели ждут дорогих гостей. Для них в столице есть специальное предложение – инаугурационный тур в президентский люкс.

Конечно, президентские люксы – для президентской инаугурации. В пакет включены личный дворецкий, лимузин у входа и завтрак в постель. Нет только главного – билетов на церемонию. Ее предлагают посмотреть по телевизору. На вид из окна президентского люкса можно не рассчитывать.

Как выглядит торжество, все примерно представляют, но мало кто знает, что в день инаугурации происходит в самом Белом доме. Одна семья уступает место другой. Есть только пять часов, чтобы их переселить.

"У тебя один грузовик на лужайке – смотрит на юг – это тех, кто заезжает, другой грузовик – на север и он увозит вещи бывших хозяев", – говорит Стивен Рошон, бывший главный швейцар Белого дома.

"Они перевозят все твои вещи буквально за один день. Ты там живешь, и вдруг внезапно вещи, конечно, не выбрасывают на Южную лужайку, все аккуратно упаковывают", – рассказал экс-президент США Барак Обама.

У президентов заведено уходящий за несколько часов до инаугурации приглашает будущего в Белый дом. Пьют кофе и вместе едут в Капитолий. Но только не в этом году. Трамп Байдена на завтрак не зовет и на инаугурацию к нему не пойдет. Бойкот, которого Вашингтон не видел 150 лет. Хотя и 100 лет назад Вудро Вильсон на церемонию не остался.

"Дело в его здоровье. Вильсон тяжело восстанавливался после инсульта, а там была крутая лестница, по которой без помощи невозможно не подняться. Он не хотел упасть с нее перед огромной толпой. Пожелал преемнику всего хорошего и уехал", – пояснил Эндрю Филлипс руководитель отдела библиотеки В. Вильсона.

Самоотвод из-за ковида сейчас взял 96-летний Джимми Картер. Вообще пандемия сильно скорректировала программу. Это праздник, на который Байден просит не приходить. Видно, на какой дистанции расставляют стулья и как их мало. Если у Трампа были 200 тысяч гостей, речь Байдена вживую услышат около тысячи.

Инаугурационные речи президентов разбирают на цитаты. Одним из лучших признано выступление Джорджа Вашингтона, хотя он произнес всего 135 слов. 8445 их было в речи Уильяма Генри Гаррисона, принимавшего присягу в 1841-м. На морозе он выступал почти два часа. В тот же вечер слег с температурой. Девятый президент США так и не смог поправиться. Через месяц его тело вынесли из Белого дома. Так и вошел Гаррисон в американскую историю как президент, который на инаугурации говорил больше всех, а правил меньше всех.

Традиционно рябит от звездно-полосатых флагов, но они здесь непривычные. На фасаде Капитолия – предшественники главного государственного символа США. В красно-бело-синих цветах и Пенсильвания авеню. По ней нового (46-го) президента повезут после присяги в Белый дом.

"Я полагаю, не будет грандиозного парада на Пенсильвания авеню, как это случалось обычно. Вы увидите много мероприятий в виртуальном формате", – заявил Джо Байден.

Что останется неизменным, так это сама присяга. Байден, как и его предшественники, будет держать руку не на Конституции, а на Библии.

"Да поможет мне Бог" – эту же фразу Байден произнесет, стоя за трехметровым забором, окруженный армией автоматчиков, и почти без зрителей. Помощь Бога президенту, вступающему в должность в 2021 году, понадобится как никогда.