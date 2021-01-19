Виртуальную инаугурацию будет охранять целая армия

Репетиция инаугурационных торжеств продолжается в центре Вашингтона уже больше суток. Как рассказал в эфире телеканала "Россия 1" шеф бюро ВГТРК в Вашингтоне Денис Давыдов, всю ночь под окнами Дональда Трампа в Белом Доме маршировал военный оркестр. Репетиционные мероприятия ненадолго прервал случившийся неподалеку пожар. Но с огнем быстро справились.

В ряды нацгвардейцев добавились несколько десятков военнослужащих подразделений радиационной защиты, специалистов по химическому и бактериологическому оружию.

Из соображений безопасности Джо Байдену предлагали перенести церемонию с улицы в здание Конгресса. На это представители штаба Байдена, как сообщает корреспондент, возразили, что хотели бы оставить в истории свидетельства мирной передачи власти, а вновь избранный президент давал клятву на ступенях Капитолия.

Правда, свидетелями клятвы на Библии станут не традиционные 200 тысяч гостей, а воткнутые в землю флажки на месте трибун. "Как шутят сторонники Дональда Трампа, – сообщил в эфире программы "60 минут" Денис Давыдов, – флажки получили те, кто голосовал за Байдена, намекая на покойников, чьи голоса были учтены во время выборов".

Предполагается, что в своей инаугурационной речи Байден повторит призывы к борьбе с ковидом и попросит американцев не снимать маски все первые сто дней его президентского срока.

Уходящий президент в это время будет принимать последний свой военный парад на военной базе Эндрюс, где его будут ждать торжественные проводы и прощальный салют.