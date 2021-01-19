В США завершаются приготовления к инаугурации Байдена

Из-за пандемии коронавируса программу мероприятия максимально сократили. Демократы также опасаются, что сторонники Трампа попытаются сорвать церемонию.

Меры безопасности усилены: в Вашингтон стянули втрое больше бойцов нацгвардии, чем было на последних трёх инаугурациях вместе взятых. Сам же будущий президент Байден, тем временем, отправился в Филадельфию, где раздал еду нуждающимся, а к журналистам по обыкновению вышла вице-президент Камала Харрис. Она призналась, что мечтает скорее вступить в должность.

"Мы с нетерпением ждем инаугурации, мы готовы к работе. Джо Байден уже говорил, как много нам предстоит сделать. Мы должны наладить процесс вакцинации и помочь тем, кто из-за пандемии потерял работу. Я очень жду, когда же меня приведут к присяге. На посту вице-президента я буду ходить с гордо поднятой головой".

Действующий президент США Дональд Трамп на публике не появлялся уже почти неделю. Присутствовать на инаугурации Байдена он отказался, а пока подписал указ, которым с 26 января отменяет ограничения на въезд в США из Британии, Ирландии, Бразилии и стран Шенгенской зоны.

Ожидается, что завтра Трамп проведёт военный парад и официальное прощание с вооруженными силами в качестве главнокомандующего. По данным "Си-эн-эн", перед самым уходом Трампа с поста в сети появится его прощальное видеообращение. Пока перед американцами выступила только первая леди Меланья Трамп.