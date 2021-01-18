США готовятся к инаугурации Байдена и беспорядкам

Американская организация "Коалиция за более безопасный интернет" подала в суд на компанию Apple и потребовала удалить из ее магазина приложений Telegram. Якобы руководство этого мессенджера не препятствовало зачинщикам беспорядков в Вашингтоне 6 января. Тем временем в нескольких американских штатах прошли митинги в поддержку Дональда Трампа. Демократы призывают еще больше усилить меры безопасности по стране в преддверии инаугурации Джо Байдена.

Штат Мичиган. Несколько десятков человек пришли к местному Капитолию на митинг в поддержку Дональда Трампа. У многих при себе огнестрельное оружие, ношение которого тут разрешено. Впрочем, пустить его в ход никто не решился. Полицейских и бойцов Нацгвардии на лужайке больше, чем протестующих. Аналогичная ситуация – в Орегоне, Огайо и еще нескольких штатах. Повсюду – повышенные меры безопасности. В капитолиях дежурят силовики. Пока все спокойно: спят прямо в коридорах зданий. Самое тревожное настроение сохраняется в Вашингтоне. Центр города перекрыт, Капитолийский холм оцеплен.

"Безопасность столицы и страны в целом зависит от того, насколько серьезно США собираются воспринимать внутренний экстремизм. Мы никогда не верили, что так называемые патриоты попытаются прорваться в здание Капитолия и убить полицейских. Но именно это и произошло. Никакой внешний враг Штатов сейчас не сравнится с врагом внутренним: а именно – с внутренним терроризмом. Мы не хотим видеть баррикады и вооруженные войска на улицах. Но нам придется действовать жестко", – пообещал мэр Вашингтона Мюриэл Баузер.

Демократы опасаются, что сторонники Трампа могут сорвать инаугурацию Джо Байдена на этой неделе. Такие призывы все еще звучат по всей стране. Однако они совершенно не пугают нового вице-президента Камалу Харрис, которая с прессой общается гораздо активнее самого Байдена. В интервью на Си-Би-Эс она решила вообще игнорировать тему возможных беспорядков и заявила, что куда страшнее – пандемия коронавируса, который, на ее взгляд, безнадежно испортил предстоящую церемонию.

Это будет ни на что не похожая инаугурация. Спасибо коронавирусу. Но мы будем приведены к присяге, несмотря ни на что. А в этих протестах нет ничего нового. За последние четыре года мы видели вещи и похуже. В истории США такого еще не было.

Подобные заявления – камень в огород Дональда Трампа, покидающего Белый дом. Противники напоследок все так же активно обвиняют республиканца во всех проблемах США. В частности – в пандемии коронавируса, экономическом кризисе и расовых протестах. Против него и соцсети, и крупные интернет-платформы, и ряд американских СМИ. На Си-Эн-Эн опубликовали видео с бегущими крысами и заявили, что это – армия Трампа. "Нью-Йорк пост" пишет, что соратники Трампа заработали десятки тысяч долларов на помилованиях. Якобы, будучи приближенными президента, они продвигали своих кандидатов.

Кстати, ожидается, что завтра, 19 января – в свой последний рабочий день – Дональд Трамп подпишет еще около ста помилований и смягчений наказания. По предварительным данным, в список войдут известные рэперы и осужденные из числа белых воротничков.

А Twitter временно заблокировал аккаунт республиканки Марджори Телор Грин, которая, как сообщается, намерена инициировать импичмент Байдена на следующий день после его инаугурации.

Тем временем вице-президент Майк Пенс решил напомнить всем о заслугах нынешней администрации. В своем последнем на посту телевизионном обращении он заявил, что именно Дональд Трамп "возродил вооруженные силы США и решился на вывод войск из ближневосточных стран".

Я убежден: хочешь мира – готовься к войне! Но помните: куда бы вас не отправили служить, где бы не разместили, обещаю вам, вы возьмете с собой силу и гордость этой нации, возьмете с собой молитвы миллионов американцев. Благослови господь армию и Америку!

Перед вооруженными силами выступила и супруга Майка Пенса. Она даже прослезилась – из-за того, что покидает пост второй леди США и из-за опасений за дальнейшую судьбу американцев. А сенаторы-республиканцы призывают демократов отказаться от политической мести и как можно скорее приступить к исцелению истерзанной нации вместо того, чтобы добиваться импичмента Трампа.