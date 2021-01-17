В Мичигане десятки американцев с оружием пришли к зданию парламента

В городе Ленсинг, штат Мичиган, США, десятки американцев с оружием в руках собрались у здания парламента. Об этом сообщает телеканал MSNBC.

Как отмечается, обстановка у здания администрации спокойная. Около парламента находятся несколько десятков человек со стрелковым оружием (владение им разрешено в Мичигане).

Периметр здания оцепили полицейские, но желающие могут спокойно пройти на лужайку, находящуюся рядом. За ситуацией наблюдают сотрудники Национальной гвардии США на джипах и броневиках, находящиеся рядом. В небе кружат вертолеты, сообщает газета "Известия".

В настоящее время в ряде городов Соединенных Штатов усилены меры безопасности в связи с беспорядками, произошедшими на прошлой неделе в Вашингтоне, и инаугурацией избранного президента США Джо Байдена, намеченной на 20 января.

6 января сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В процессе столкновений с полицией десятки человек с обеих сторон получили ранения. Пять человек погибли, в том числе один полицейский.