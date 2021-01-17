Байден может вернуть США в Парижское соглашение в день инаугурации

Намерение вернуться к Парижскому соглашению по климату в день инаугурации высказал избранный президент США Джо Байден.

Также Байден намерен отменить ряд указов, введенных при действующем президенте Дональде Трампе, в частности, прекратить запрет на въезд граждан Ирака, Ирана, Ливии, Сирии, Судана, Сомали, Йемена. Также расширить меры, снижающие долговую нагрузку на студентов за обучение в вузах, сделать маски обязательными в госучреждении, передает CNN.

Помимо возвращения в Парижское соглашение по климату, Байден собирается добиваться новых договоренностей между странами по борьбе с изменениями климата.