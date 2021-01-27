Президент США Джо Байден намерен провести саммит по климату с участием мировых лидеров 22 апреля 2021 года.

Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома, подчеркнув, что 27 января Байден подпишет соответствующий указ.

Отмечается, что 22 апреля выбрано потому, что в этот день отмечается День земли.

Ожидается на саммите будут рассматриваться вопросы совместных усилий по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу.

46-й президент США намерен сделать защиту экологии важной частью своей политики – планируется создать соответствующее управление в Белом доме, а федеральным агентствам поручат закупать только экологически чистые автомобили.