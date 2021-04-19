Путин выступит на саммите по климату 22 апреля

Президент России Владимир Путин в четверг, 22 апреля, выступит на онлайн-саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля

Отмечается, что глава государства изложит подходы российского государства в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, которое направлено на преодоление негативных последствий глобального изменения климата.

Ожидается, что саммит пройдет в виртуальном формате 22-23 апреля. Его организовывают США. Приглашены на мероприятие 40 мировых лидеров, в том числе Владимир Путин. Саммит будет посвящен совместным усилиям, направленным на сокращение вредных выбросов в окружающую среду.