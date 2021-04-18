США и КНР сделали совместное заявление по борьбе с изменением климата

Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная Республика сделали совместное заявление по борьбе с изменением климата, выразив готовность продолжать работу над реализацией Парижского соглашения. Документ был согласован по итогам встречи в Шанхае спецпосланника президента США по климату Джона Керри с коллегой из КНР Се Чжэньхуа.

Стороны договорились об усилении собственных мер, а также кооперации в рамках Парижского соглашения и Рамочной конвенции ООН об изменении климата. США и КНР приветствовали проведение саммита по климату, организуемого Соединенными Штатами. Ожидается, что саммит пройдет в виртуальном формате 22-23 апреля текущего года.

В заявлении указано, что к 26 конференции сторон Рамочной конвенции США и КНР подготовят стратегии на тему достижения нулевого уровня выбросов. Конференция состоится в ноябре в Глазго (Шотландия), сообщает ТАСС.

Президент США Джо Байден в первый день после инаугурации вернул страну в Парижское соглашение по климату, таким образом отменив решение Дональда Трампа. Официально положения данного соглашения не распространялись на Соединенные Штаты Америки с ноября 2020 года по февраль 2021 года.